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Erdoğan'dan bir greve daha 'erteleme' kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Schneider Elektrik'teki grev kararını "Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün erteledi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 01:58
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan bir greve daha 'erteleme' kararı

Erdoğan'dan bir greve daha 'erteleme' kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
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Daha önce Bekaert grevlerini yasaklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Schneider Elektrik grevini de '60 gün süreyle erteledi.'

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Kocaeli ili Çayırova ilçesinde yer alan iş yerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.”

BEKAERT İŞÇİSİ YASAĞA RAĞMEN KAZANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 sonunda da "Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğü" gerekçesiyle Bekaert işçilerinin grevini yasaklamıştı. Bu karara rağmen iş durdurup direnişe başlayan işçiler, daha sonra şirket yönetimine taleplerini kabul ettirmişti.

 

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