Erdoğan iktidarda kalabilmek için Türk kültürünü bozdu. New York Times gazetesinden dikkat çeken yazı

New York Times yazarı Jason Farago, Erdoğan’ın iktidarda kalmak için Türk kültürünü nasıl değiştirdiğini yazdı. Erdoğan’ın son 20 yılda büyük anıtlar, TV dizileri restore edilen arkeolojik alanlar ve retro camiler ile Türk kültürünün yönünü değiştirdiğini söyledi.

Erdoğan iktidarda kalabilmek için Türk kültürünü bozdu. New York Times gazetesinden dikkat çeken yazı

Kültür ve sanat eleştirmeni Jason Farago, Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turu öncesinde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı aday Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarı döneminde Türkiye’de kültür ve sanat alanında nasıl bir yaklaşım benimsediğini ele alan bir yazı kaleme aldı.

ABD’nin The New York Times gazetesinde yayınlanan “Erdoğan iktidarda kalabilmek için Türk kültürünün yönünü nasıl değiştirdi” başlıklı yazıda, Erdoğan’ın ‘seçmenlerini harekete geçirip etrafında toplayabilmek için Osmanlı geçmişini şova çevirdiği, kültür alanındaki muhaliflerinin ise sansür veya hapishane ile karşı karşıya kaldığı' belirtildi.

‘SEÇMENLER BU METAMORFOZUN ARDINDAKİ İDEOLOJİYİ DE OYLAYACAK’

Yazısına başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerinden önce Ayasofya’yı ziyaret ettiğini hatırlatan Jason Farago, Erdoğan’ın bu sayede ‘seçmenlerine ne yaptığını da hatırlattığını’ belirtti.

Ayasofya’nın kiliseden camiye, camiden müzeye ve son olarak müzeden camiye dönüştürülme hikayesini hatırlatan Farago, “Türkler, bu pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandıkların başına geri döndüğünde kısmen bu kültürel metamorfozun ardında yatan siyasi ideolojiyi de oylayacak” değerlendirmesini yaptı.

Jason Farago, yazısında, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden akademisyen Edhem Eldem’in “Ayasofya o yeni Osmanlıcı hayalin taçlanmasıdır. Bu, temel olarak siyasi ve ideolojik kavga, tartışma ve polemikleri tarih ve geçmişin çok çok ilkel bir anlayışının olduğu bir alana taşımaktır” gözlemine de yer verdi.

‘BÜYÜK ANITLAR, TV DİZİLERİ, YENİ RETRO CAMİLER…’

“Eğer 21’inci yüzyıl siyasetinin bir işareti de kültür ve kimliğin ekonomi ve sınıf üzerinde yükselmesi ise bunun en uzun süredir devam eden kültür savaşlarından birine ev sahipliği yapan Türkiye’de doğduğu söylenebilir” yorumunda bulunan Jason Farago, “Erdoğan, son 20 yıldır büyük anıtlar, TV dizileri, restore edilen arkeolojik alanlar ve yeni retro camiler ile Türkiye’nin milli kültürünün yönünü değiştirdi; bunu yaparken Osmanlı geçmişinin nostaljik bir şekilde yeniden canlanmasını teşvik etti. Bu ise bazen gösterişli bir tarzda, bazen safi kitsch yoluyla oldu” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs’taki seçimlerde Erdoğan’ın rakibi, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy aldığını hatırlatan Farago, “Anketler yenileceğini öngördüğünde gösterdiği direnç, şüphesiz partisinin Türkiye medyası ve mahkemelerini sistematik bir biçimde kontrol ediyor olmasını da ifade ediyor… Ancak otoriterlik seçimler ve kurşunlardan çok daha fazlasıdır. Televizyon ve müzik, anıtlar ve anma törenleri, siyasi bir projenin, kültürel bir hınç ve milli bir yeniden doğuşun ilk vasıtalarıdır” yorumunu yaptı.

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