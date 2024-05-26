Erdoğan'ın Özgür Özel'i ziyaret edeceği tarih belli oldu

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Kanal 7’ye konuk oldu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Güler, Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı ziyaret hakkında konuştu.

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı ziyaretin haziran ayında olmasını beklediğini açıkladı.

İYİ İLİŞKİLERİN DEVAMI BEKLENİYOR

İki parti arasında gerçekleşen temasları olumlu bulan Güler, Meclis'te diğer siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını, bu diyaloğun topluma yansımasının büyük önem taşıdığını, gelecek dönemde de bu iletişim ortamının süreceğine inandığını, dünya genelinde birçok yerde çatışmaların devam ettiğini, Türkiye’de birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini, sorun çözme noktasında ise önemli adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

ZİYARET TARİHİ

Erdoğan'ın CHP'ye gerçekleştireceği ziyaretin tarihiyle ilgili açıklamalarda bulunan Güler, 31 Mayıs - 2 Haziran arasında bir kamp olduğunu, muhtemelen bu kamptan sonra ziyaretin gerçekleşeceğini, Erdoğan’ın yoğun programına göre bir tarih belirleneceğini, bu tarihin de tahminen Haziran'ın ilk haftalarında olabileceği ifade edildi.

KOLTUK DÜZENİ BELİRLENDİ

Erdoğan'ın ziyareti esnasında, önceki görüşmede yaşanan 'boş koltuk' sorununun tekrarlanmaması için Özel'in makam odasının kullanılacağı, liderlerin tek kişilik koltuklarda, diğer katılımcıların ise kanepelerde oturacağı bir düzenleme yapılacağı ifade edildi.