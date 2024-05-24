Özgür Özel'den Erdoğan'ın sağ koluna teşekkür

Düzenleme: Kaynak: TGRT Haber
Özgür Özel'den Erdoğan'ın sağ koluna teşekkür

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Şubat davası hükümlüsü generallerin cezalarının affedilmesi konusunda kendisine bilgilendirme mesajı atan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağ kolu olarak bilinen Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e gündem ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Özel’in açıklamalarında dikkat çeken bir konu ise Erdoğan’ın sağ kolu olarak bilinen Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a teşekkür ettiğini açıklaması oldu.

Geçtiğimiz zamanlarda AKP Genel Merkezi’nde Erdoğan ile görüşen Özel, bu görüşmesinde 28 Şubat davasından dolayı hüküm giyen emekli generaller hakkında görüştüklerini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği af kararı ile serbest kalan 28 Şubat davası hükümlülerin haberini Özgür Özel’e ileten Erdoğan’ın özel kalem Müdürü Hasan Doğan hakkında açıklama yapan Özel, “Bilgi verme kısmını çok önemsedim. Hasan Doğan'a teşekkür ettim. Nazik bir davranış. Ben iki taraf arasındaki diyaloğun sonuç verdiğinin bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

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"OLURSA CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDERİM"

28 Şubat affı kararı sonrasında Erdoğan’dan ikinci beklentisinin Osman Kavala'nın serbest kalması olduğunu açıklayan Özel, "Bu konuda inisiyatif alınır veya yargının normal kararlar almasına sebebiyet verilebilir.

Adalet Bakanlığı'nın orada 'kanun yararına bozma' gibi bir şeyden bahsediliyor. Öyle bir adım atılırsa ve bundan haberdar olursak ben hem Cumhurbaşkanına hem de katkı sağlayan herkese teşekkür etmekten geri durmam" şeklinde konuştu.

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