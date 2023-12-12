Erdoğan imzaladı bir ilin sınırları değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Şanlıurfa'da bazı ilçelerdeki mahalle ve parsellerde sınır değişikliği yaşandı.
Şanlıurfa’da yerel basına yansıyan karara göre, Bozova ilçesi Kevik Mahallesi sınırında bulunan 553 parsel numaralı taşınmazın Karaköprü ilçesi Kırkpınar Mahallesine katılması ve Karaköprü Kırkpınar Mahallesindeki 187 parsel numaralı taşınmazın da Bozova ilçesi Kevik Mahallesine katılması kararlaştırıldı.
Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükyıldız Mahallesi sınırları içinde bulunan 103/1-2 numaralı parsellerin Harran ilçesi Ceylangözü Mahallesine, 254, 255, 112/1-2-3-4, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1-2-3, 117/1-2-3-4-5, 119/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 numaralı parsellerin de Küçükyıldız Mahallesi Sultanlar Sokağı'na bağlanması kararlaştırıldı.