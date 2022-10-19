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Turhan Çömez açıkladı. Kimler Erdoğan'ın gidişini bekliyor

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti’ye katılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez’den, Erdoğan’ın AKP'nin grup toplantısındaki sözlerine yanıt verdi…

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 17:51
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İYİ Partili Turhan Çömez açıkladı. Kimler Erdoğan’ın gidişini bekliyor

Turhan Çömez açıkladı. Kimler Erdoğan'ın gidişini bekliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü AKP grup toplantısında  “Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını çeken cazibe merkezi olmuştur.” demişti…

İYİ Partili Turhan Çömez’den Erdoğan’a dikkat çeken bir yanıt geldi…

“VİRA BİSMİLLAH GELİYORUM”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çömez; “Onbinler gitti. Hepsi de geri dönmek için, sizin gidişinizi bekliyor. İlk adım benden. Vira Bismillah. Geliyorum…” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin ‘8 yıl önceki Soma'yı hatırlatmak hastalıklıdır.” Sözlerine de yanıt veren Çömez; “Doktor olarak söylüyorum: “Bence unutturmak hastalıklıdır.” Dedi…

İşte o paylaşımlar:

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