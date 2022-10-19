Kılıçdaroğlu Erdoğan'a meydan okudu. Erdoğan için promter balonu dedi. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na karşıma çık aday ol demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hodri meydan; gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza. Birikimlerimizi, vizyonlarımızı, heyecanlarımızı yarıştıralım" sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Erdoğan'a, "İstediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Hodri meydan; gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza. Birikimlerimizi, vizyonlarımızı, heyecanlarımızı yarıştıralım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılık verdi.

“KORKAK SENSİN”

CHP lideri Erdoğan’a "Korkmuyorsan, bir ‘prompter balonu’ olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" çağrısı yaparak "Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin" ifadeleriyle seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları şöyle:

"Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir "prompter balonu" olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım.

Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim..."