Erdoğan kiminle konuştu. Programı devam ederken uzatılan telefonla sahneden indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliği’nde konuştu. Sahneden inerken Erdoğan'a uzatılan telefonda kiminle konuştuğu ise merak konusu oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan kiminle konuştu. Programı devam ederken uzatılan telefonla sahneden indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliği’nde konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin ihracatını en hızlı artıran 3’üncü ülke olduğunu söyledi. Türkiye’nin ihracat ortalamasının kilogram başına 1,3 dolar olduğunu söyleyen Erdoğan, “Açıkçası Türk ekonomisine yakıştıramıyorum.” dedi. Erdoğan, ihracatta nitelik artışına odaklanılmasının şart olduğunu vurguladı.

KİMİNLE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede konuşmasını bitirdiği anlarda yardımcısının kendisine telefon uzattığı anlar sosyal medyada gündeme geldi.

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Erdoğan'ın sahneden inerken telefonla konuşması, kiminle konuştuğunun üzerine tartışma yarattı. O anlarda hediye takdimi yapılacağını açıklayan sunucuya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret parmağını göstererek meşgul olduğunu ifade etti. Gelen acil telefon sebebiyle hediye takdimi ise sonra gerçekleştirildi. Erdoğan'ı kimin aradığı ise merak konusu oldu.

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