Erdoğan korumasının uzattığı suyu içmemişti. İmamoğlu’ndan dikkat çeken yorum geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın sosyal medyada korumasından açık suyu kabul etmemesi ve daha sonra arkalarından güldüğü görüntülere tepki gösterdi.

Erdoğan korumasının uzattığı suyu içmemişti. İmamoğlu’ndan dikkat çeken yorum geldi

Deprem bölgesi Hatay'da birtakım incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruma müdürü Muhsin Köse'nin uzattığı suyu içmemesi dikkat çekmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın korumasından açık suyu kabul etmemesi ve daha sonra arkalarından gülmesine tepki gösterdi.

“HALİNE ÜZÜLDÜM”

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Ben haline üzüldüm, niye biliyor musunuz? Arkada güldüler, gülenleri esas kaçırmasın. Orayı bir daha izleyin. Kendi yakınları gülüyor. Ben vicdan sahibiyim. Ülkenin seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Ona biri hakaret etse benim içim burkulur. Açık suyu içmemekte de haklı. Allah korusun her şey olabilir. Allah sağlığını korusun" ifadelerini kullandı.

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