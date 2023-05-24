Ekonomiden şikayet etti, İmamoğlu'nu suçladı: Hükümetimizden çok memnunuz, Allah başımızdan eksik etmesin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un birçok noktasındaki ziyaretlerine devam ediyor.

İmamoğlu, dün gerçekleştirdiği pazar ziyareti sırasında “Her yeri pahalı ettiniz” diyen bir vatandaşla konuştu.

Vatandaş “Kim etti” diye soran İmamoğlu, “Ben ekonomiden sorumlu değilim” dedi. Vatandaş ise “Her şey çok güzel olacak dediniz ama görüyorsunuz ekonomiyi” yanıtını verdi.

“Ben ekonomiyi yönetmiyorum, hükümet yönetiyor” diyen İmamoğlu'na vatandaş, “Hükümetimizden çok memnunuz, Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

İmamoğlu ise “Kendini kandırma” ifadeleriyle tepki gösterdi.