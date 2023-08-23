Toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakat sağlanamadı: Memurların zam oranına hakem heyeti karar verecek

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşı sağlanamadı. Zam kararı için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek.

Toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakat sağlanamadı: Memurların zam oranına hakem heyeti karar verecek

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyeti ile yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin son görüşmesinden sonra açıklama yaptı.

Yalçın, "Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakem kuruluna gidecek ve tahkim süreci başlayacak. Ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi, 11 hizmet kolunda da toplu sözleşme mutabakatla sonuçlandı. Onun için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ali Yalçın şunları söyledi:

“GENELE İLİŞKİN UZLAŞTIĞIMIZ MADDELER VAR”

"11 hizmet kolunda 128 adet yeni ve revize madde var. Yani ilave kazanımların oluştuğu madde var. 291 toplam hizmet kolu, 51 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası... Memurlar açısından önemli bir süreç. Toplu sözleşme masası en önemli sosyal diyalog mekanizması, en önemli çözüm merkezi.

Genele ilişkin uzlaştığımız ama hakeme gidecek olan hükümler var, oransal kısımda uzlaşamadığımız için. Bakanlıkla ortak uzlaşı içerisine aldığımız kısımda şeflerin, müdürlerin, mühendislerin, şube müdürlerinin, mimarların, veteriner hekimlerin, müdür yardımcılarının, tabip dışı sağlık personelinin, tekniker, teknisyen gibi bir unvandaki arkadaşımızın da bu anlamda toplu sözleşme hükmünde gözletildiği başlıklar var.

“3600 EK GÖSTERGEYLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILACAK”

3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan, bu toplu sözleşmede masaya birçok maddeyle gelmiştik, bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Olağanüstü gayret gösterdik ki masada çözüm üretelim diye. Hizmet kolu bazında çok önemli adımların atıldığını görüyoruz. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Şüphesiz daha fazla kazanım elde etmek için elimizden gelen gayreti yine göstermeye devam edeceğiz."

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