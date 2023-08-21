Fatih Portakal’dan Erdoğan’ın sözlerine flaş çıkış

Gazeteci Fatih Portakal, bugünkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Memura zam yapılırken emekliye yapılmaması olacak bir şey değil" açıklamalarına X (Twitter) hesabı üzerinden tepki gösterdi.

MEMURLARIMIZA ZAM GELİRKEN EMEKLİLERİMİZE GELMEMESİ OLACAK BİR ŞEY DEĞİL

Kabine toplantısı öncesi Erdoğan, memur ve memur emeklilerine yapılması beklenen zamla ilgili, "Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklaması, "Peki, emeklilere temmuz zammını Erdoğan’ın haberi olmadan kim yaptı!" yorumunu gündeme getirdi.

"ELİNİZDEN TUTAN MI VAR?"

Kabine toplantısı sonrasında Erdoğan'a Twitter üzerinden tepki gösteren Fatih Portakal, şunları kaydetti:

CB Erdoğan, "Memura zam yapılmaması olacak bir şey değil.

CB olarak AKP Genel baskanını eleştirmek gibi bir şey bu. Çok gülüyorum. Elinizi tutan mı var? Yapın.

Portakal’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, bazı kullanıcılar Erdoğan'ın açıklamalarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.