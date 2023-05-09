Erdoğan muhalefeti hedef aldı "delikanlılık" konusunda Adanalıları işaret etti

Erdoğan, Adana'dan aldıkları ilhamla neler başardıklarını belirterek, koalisyon masasının kendileri için bir derdi olmadığını vurguladı.

Konuşmasında "Delikanlılık nasıl olur bilmiyorsanız, gelin buraya, Adanalı kardeşlerim size sözüyle, edasıyla size göstersin" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Eğer buraya gelmeye yüreğiniz yetmiyorsa bizi takip edin ki Adana'dan aldığımız ilhamla neler başardığımızı anlarsınız. Her gün yeni bir rezilliğine şahit olduğumuz koalisyon masasının böyle bir derdinin olmadığın çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı şu şekilde:

"Terör örgütü mensuplarına cezaevinden salma taahhütünde bulunuyorlar. Tefecilere ülkenin kaynaklarını peşkeş çekme sözü veriyorlar. Siz önce kapalı kapılar ardında kimlere söz verdiklerinizi açıklayın. Siz önce sizleri destekleyen emperyalistlere hangi destek sözü verdiğinizi açıklayın. Gençlerimizin geleceğinizi LGBTcilere nasıl peşkeş çektiğinizi itiraf edin. CHP, LGBT'ci mi? İYİ Parti ve HDP LGBT'ci mi? AK Parti'ye, MHPye, LGBT'ci sızabilir mi? Aradaki fark bu. Her gün kırk kılığa bürünmeyin de delikanlı olun öğrenin. Milletim 14 Mayıs'ta bunlara bunu da sandıkta öğretecek. Bunlara söylemek lazım delikanlılık nasıl olur gelin Adanalı kardeşim size göstersin. Buraya gelmeye yüreğiniz yetmiyorsa, bizi takip edin ki neler başardığımızı belki anlarsınız."