Erdoğan: Namazın kazası var, bu seçimin kazası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa’da katıldığı mitingde ‘Namazın kazası var, bu seçimin kazası yok’ yazan pankartı okuyup, “Doğru” diye konuştu.

Erdoğan: Namazın kazası var, bu seçimin kazası yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Manisa’da AKP’nin mitinginde konuştu.

Erdoğan, konuşma yaptığı mitingde şunları söyledi:

“NAMAZIN KAZASI VAR, BU SEÇİMİN KAZASI YOK”

“ Manisa; 14 Mayıs’ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Manisa; 14 Mayıs’ta, 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Bir delikanlı, ne yazmış; ‘Namazın kazası var, bu seçimin kazası yok.’ Doğru. Ben inanıyorum ki bu seçimi kazaya bırakmaz. Seçim gününe kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam. Durmak yok, yola devam. Her bir insanımıza yaptıklarımızı anlatacağız.”

‘TEK PARTİ FAŞİZMİ’ VURGUSU

Bizim milletimize en büyük hizmetimiz; Milli Mücadele’nin ardından kurduğumuz yeni devletimizin ayaklarına vurulan tek parti faşizmi ve geri kalmışlık zincirlerini kırdık mı? Bu ülkedeki her bir vatandaşımızın, anasının ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlüklerini dilediği gibi yaşayabilmesini sağladık mı? Her bir vatandaşımızın, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden spora her alanda hakkı olan eserlere, hizmetlere kavuşabilmesini sağladık mı? Her bir vatandaşımızın hem sınırlarımız içinde hem de dünyada güvenle, başı dik şekilde dolaşabilmesini sağladık mı?

Şimdi yeni bir fırsat, 14 Mayıs. İnşallah milletim bizlere ‘yürü’ derse biz yine yürüyeceğiz ve bu hizmetlere de devam edeceğiz. Allah göstermesin, bunların eline bu ülke kalırsa ne hale geleceğimizi düşünün. İngiltere’den 300 milyon dolar getirecekmiş. Sevsinler seni bay bay Kemal. Londra tefecilerinin bu kadar kayıp parası mı vardı da sana gönderecekler. Adamın devlet yönetiminden haberi yok.

“TOGG İÇİN 0,99 ORAN İLE KREDİ VAADİ”

“Kamu bankalarımız, TOGG için araç bedelinin yüzde 50’si tutarında, 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracaklar. TOGG satışlarını bu şekilde yapacaklar. Bugün ben de Gemlik’te TOGG’u kullandım tekrar. Gemlikliler, Bursalılar bizi bırakmadılar.

Buradan, CHP’ye ve onunla birlikte hareket eden diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Kendinizin ve evladınızın geleceğini bu yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, huzurun, akıbetini, kendi deyimleri ile bu kumar masasına emanet eder misiniz? Bakkala süt almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? 14 Mayıs’ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız. Manisa’nın tercihinin bizden yana yapacağından şüphe duymuyorum.” (ANKA)

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