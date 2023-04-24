Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar

Gazeteci Murat Yetkin, yabancı diplomatların Erdoğan'ın geleceği ile ilgili kendi ülkelerine geçtiği bilgiyi paylaştı.

Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar

Editör: Oğuz OK

Gazeteci Murat Yetkin, yetkinreport.com’da “Diplomatik raporlar Erdoğan gidebilir” başlıklı köşe yazısında Ankara'daki yabancı diplomatik temsilciliklerin 14 Mayıs seçimlerinin sonucuyla ilgili değerlendirmelerinde son bir ay içinde dikkat çekici bir değişiklik gözlendiğini ifade etti.

YAKIN ZAMANA KADAR "ERDOĞAN SON DÜZLÜKTE ALIR" GÖRÜŞÜ HAKİMDİ
Yetkin, yaşanan değişimi şu sözlerle kaleme aldı:

"Yakın zamana dek gerek ülkelerin gerekse uluslararası kuruluşların değerlendirmelerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son düzlükte bir hamle yapıp devlet imkânlarının da gücüyle seçimi mutlaka kazanacağından pek kuşku duyan yoktu. Bir kısmı Türk anket şirketlerinin abonesi olmasına ve anket şirketlerinin büyük kısmı muhalefetin adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde göstermesine rağmen bu kanıyı koruyorlardı.

"ERDOĞAN'IN KAYBETME İHTİMALİ VAR"
"Bu kanının yerleşmesinde 'Erdoğan kaybedeceği seçime girmez' ve 'Erdoğan kaybetse de her yöntemi kullanıp iktidarı vermez' türü yargıların yanı sıra, Altılı Masa özelinde muhalefetin çok parçalı yapısı ve bir türlü Erdoğan’ın karşısına çıkaracakları aday konusunda karar verememiş olmalarının payı vardı." diyen Yetkin, şöyle devam etti:

"Yanılmaktansa 15 Mayıs sabahı başkentlerine 'sürpriz, muhalefet kazandı' raporu yazmaları daha kolaydı. Diplomatik camiada bu görüşü koruyanların yanı sıra merkezlerine 'Erdoğan’ın kaybetme ihtimali var' değerlendirmesini raporlayan önemli temsilcilikler gözlenmeye başladı.”

“İKTİDAR HİÇ RAHAT DEĞİL”
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçim döneminde miting yapmayacağı iddiasını köşesine taşımıştı.

Bir diğer gazeteci Fatih Altaylı ise “İktidar hiç rahat değil. Miting yapmama kararı almış olan Erdoğan’ı seçime 27 gün kala 40 miting yapmak için yollara düşüren tablo bu tablo. Siz algıyı gerçek zannediyorsunuz Ama onlar gerçeği biliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

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