Akşener’den Erdoğan'ın “Öcalan'ı serbest bırakacaklar” iddiasına yanıt: Külliyen yalan, Kılıçdaroğlu’na büyük hakaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayın konuğu olduğu Sözcü TV’de gündemi değerlendirdi.

Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Terörist başı Öcalan’ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bu 7’li masa iyice dağıttı” sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan’ın açıklamaları için “Külliyen yalan” ifadelerini kullanan Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu’na da büyük hakaret, büyük haksızlık." dedi.

Akşener’in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

“KÜLLİYEN YALAN”

“Bugün mesela tam izleyemedim. Size gelirken bir arkadaşım atmış. Mitingte bir terör videosu göstermiş. İçeriğini bilmiyorum yani bakamadığım için. Ama mesela Sayın Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Öcalan’ı affedeceğini, çıkaracağını söylediğini söylemiş. Ben de yanındaymışım, hiçbir şey dememişim. Külliyen yalan. Sayın Kılıçdaroğlu’na da büyük hakaret, büyük haksızlık.

“SAVAŞA MI GİDİYORUZ ARKADAŞ?”

Yani zorla dürtüyorlar adamı. Yahu arkadaş, sayın Erdoğan sol elinde PKK var senin, tutuyorlar hâlâ, sağ elinde de Hizbullah var ya. Birisi yani Kürtlerin bebeklerini bile öldüren bir kanlı örgüt, öbürü de Gaffar Okkan’ı öldüren bir kanlı örgüt. Kime ne diyorsun ki? Dolayısıyla bu konuşmalar dahi, savaşa mı gidiyoruz arkadaş? Seçime gidiyoruz alt tarafı. Cenge gidiyoruz şu anda bu dille.

“BİZ BU ÜÇKAĞIDA, BU KATAKULLİYE DÜŞMEYECEĞİZ”

İşte bulundukları bu yeri kaybetmemek için her şeyi yapmak gibi, her dili konuşmak gibi bir tavırları var. Biz bu üçkağıda, bu katakulliye düşmeyeceğiz. Bir, beraber olacağız, ayrışma noktalarımıza saygı duyacağız, farklılıklarımıza saygı duyacağız. Bu ülkeye, bu sistemi değiştirip demokrasi getireceğiz.

“NE KADAR AYIP”

Bize çemkirip bizi gayri millî görenlerin, yerli ve milli olmadığımızı iddia edenlerin hatta teröristlerle yan yana kabul edilip bizi teröristlerle yan yana gömeceklermiş. Bir Cumhurbaşkanı için ne kadar ayıp bir şey, hiç yakışmaz bir Cumhurbaşkanı’na böyle bir tehdit. Yarın başımıza bir şey gelirse sorumlusu odur.”