Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını belirtti.

İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını vurgulayan Erdoğan, Batının ve dünya kamuoyunun, gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.