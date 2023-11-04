Erdoğan: Netanyahu'yu sildik attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile ilgili konuştu. Erdoğan, "İsrail de çok yanlış bir adım attı. Bu adımla aslında kendi geleceğini kararttı. Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık. Onu sildik attık" dedi.

Erdoğan: Netanyahu'yu sildik attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Gazze'deki çatışmalar sonrası İsrail ile temasının olmadığını söyledi. Erdoğan, "Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık. Onu sildik attık" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Benim şu anda bir temasım yok. MİT Başkanımız İbrahim Kalın İsrail tarafıyla görüşüyor. Tabii ki Filistin’le ve Hamas’la da görüşüyor. Şunu söyleyeyim, Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık. Onu sildik attık.

Bu konudaki kararı İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde yapacağımız görüşmelerle vereceğim. Oradaki havayı bir görelim. Ama bunun dışında bağları tamamen koparmak, hele hele uluslararası diplomaside öyle bir şey olmaz.

Onun için gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve gerek diğer bakan arkadaşlarımla, diplomasinin bütün imkanlarını kullanıyoruz ve buna devam edeceğiz. Bizim temel amacımız İsrail-Filistin meselesinde nihai barışı tesis edebilmek. Bunun için girişimler yapıyor, formüller geliştiriyoruz ve buna da devam edeceğiz. Akan kanın durması, barışın tesisi için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Amacımız bölgemizi de ülkemizi de rahatlatacak kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmaktır. Bunu sağlamak için çağrılar yapıyoruz, mesela ilgili tüm tarafları bir konferansta buluşturmak istiyoruz."

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