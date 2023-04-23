Erdoğan 'Onlar seccadeye basıyorlar' diyen çocuğa 200 lira verdi

Seçim otobüsünün yanında gelen çocuğun seccade sözleri sonrasında Erdoğan’ın ifadeleri tepki çekti.

Erdoğan 'Onlar seccadeye basıyorlar' diyen çocuğa 200 lira verdi

Editör: Hamza Özalkuş

Seçimlere sayılı günler kaldı. Liderler ise seçim gezilerine devam ediyor. Seçim gezisinde bir çocuğun Erdoğan’ın otobüsünün yanında gelerek “Onlar seccadeye basıyor” dediği görüldü.

Erdoğan’ın çocuğa 200 TL vermesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çektirdiği bir fotoğrafta yerde seccade olması tartışmalara neden olmuştu.

Muhalefeti 'seccade' olayı üzerinden hedef alan Tayyip Erdoğan'ın çocukları siyasete alet ettiği iddiası sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Erdoğan'ın seçim otobüsündeyken yanına çıkan küçük kız çocuğuna, “Onlar seccadeye basıyorlar, ben AK Partiliyim” demesi üzerine Erdoğan şu sözleri söyledi:

“Oyy yerim ben seni. Bak neler diyor. Onlar diyor seccadeye basıyor”

Erdoğan bu sözlerden sonra çocuğa sarıldı ve 200 lira bayram harçlığı verdiği görüldü.

nasuh.jpg

“NE OLUR ÇOCUKLARINIZI KORUYUN”

Nasuh Bektaş, söz konusu görüntülere ilişkin şu ifadeleri kullandığı görüldü:

“Ve gerçekten içimizi yakan bir görüntü. Ne olur ama ne olur çocuklarımızı koruyalım. Ne olur!!!! Söyleyeceği söz sen çocuksun bunları düşünme diyeceğine, ne yazık bir çocuğun dünyasında bu şekilde müdahale edilmesine seviniyor. Bundan mutlu olup ödüllendiriyor. Gerçekten insanlık tarihi bu kadar ağır kötülüğü görmemişti. Ne olur çocuklarınızı koruyun.”

Başka kullanıcılar ise şu paylaşımları yaptı:

222.jpg

32.jpg

eeee.jpg

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Gol düellosunu kazanan Adana Demirspor Spor
Gol düellosunu kazanan Adana Demirspor
Galatasaraylı taraftarlara taşlı sopalı saldırı. Yalova'da ortalık karıştı Spor
Galatasaraylı taraftarlara taşlı sopalı saldırı. Yalova'da ortalık karıştı
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında yeni gelişme. Nitelikli cinsel saldırıdan yargılanıyordu Magazin
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında yeni gelişme. Nitelikli cinsel saldırıdan yargılanıyordu
Menemenin maliyet bakın kaç para oldu: Böyle giderse o da hayal olacak Güncel
Menemenin maliyet bakın kaç para oldu: Böyle giderse o da hayal olacak
Apartman dairesinde biri kadın 2 kişi silahla vuruldu Güncel
Apartman dairesinde biri kadın 2 kişi silahla vuruldu
Kılıçdaroğlu’nun acı günü Güncel
Kılıçdaroğlu’nun acı günü
Pilotaj eğitiminde paraşüt, denize düşt: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Pilotaj eğitiminde paraşüt, denize düşt: 1 ölü, 1 yaralı