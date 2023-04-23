Erdoğan 'Onlar seccadeye basıyorlar' diyen çocuğa 200 lira verdi

Editör: Hamza Özalkuş

Seçimlere sayılı günler kaldı. Liderler ise seçim gezilerine devam ediyor. Seçim gezisinde bir çocuğun Erdoğan’ın otobüsünün yanında gelerek “Onlar seccadeye basıyor” dediği görüldü.

Erdoğan’ın çocuğa 200 TL vermesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çektirdiği bir fotoğrafta yerde seccade olması tartışmalara neden olmuştu.

Muhalefeti 'seccade' olayı üzerinden hedef alan Tayyip Erdoğan'ın çocukları siyasete alet ettiği iddiası sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Erdoğan'ın seçim otobüsündeyken yanına çıkan küçük kız çocuğuna, “Onlar seccadeye basıyorlar, ben AK Partiliyim” demesi üzerine Erdoğan şu sözleri söyledi:

“Oyy yerim ben seni. Bak neler diyor. Onlar diyor seccadeye basıyor”

Erdoğan bu sözlerden sonra çocuğa sarıldı ve 200 lira bayram harçlığı verdiği görüldü.

“NE OLUR ÇOCUKLARINIZI KORUYUN”

Nasuh Bektaş, söz konusu görüntülere ilişkin şu ifadeleri kullandığı görüldü:

“Ve gerçekten içimizi yakan bir görüntü. Ne olur ama ne olur çocuklarımızı koruyalım. Ne olur!!!! Söyleyeceği söz sen çocuksun bunları düşünme diyeceğine, ne yazık bir çocuğun dünyasında bu şekilde müdahale edilmesine seviniyor. Bundan mutlu olup ödüllendiriyor. Gerçekten insanlık tarihi bu kadar ağır kötülüğü görmemişti. Ne olur çocuklarınızı koruyun.”

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