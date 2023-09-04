Erdoğan - Putin görüşmesi sonrası ABD'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Rusya lideri Putin'in Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında ABD'den ilk tepki geldi. ABD'den yapılan ilk açıklamada "ABD, BM ve Türkiye'ye minnettar." ifadeleri yer aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan - Putin görüşmesi sonrası ABD'den açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de gerçekleştirdiği zirve sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk tepki geldi.

aa-20230904-32072796-32072792-recep-tayyip-erdogan-vladimir-putin-joint-press-conference-in-russia.jpgCNN TÜRK Washington temsilcisi Yunus Paksoy, "Rusya hükümetini müzakereleri yeniden başlatmaya, girişimi uzatmaya ve tamamen uygulamaya çalışıyoruz. ABD, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'ye minnettardır" açıklamasında bulundu.

“ABD, BM VE TÜRKİYE’YE MİNETTARDIR”

CNN TÜRK'e özel yapılan açıklamayı CNN TÜRK Washington Temsilcisi Yunus Paksoy anlattı. Paksoy'un ifadeleri şu şekilde: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi ABD'de de büyük bir beklenti ile izleniyordu. Acaba Tahıl Anlaşması'na geri dönüş olacak mı, bir yeşil ışık gelecek mi diye... İlk tepki de CNN TÜRK'e verildi. O açıklamada Rusya hükumetine müzakereleri yeniden başlatmaya ve Ukrayna'nın tahılına bağımlı olan milyonlarca insanın yarayı için girişimi derhal uzatmaya, genişletmeye ve tamamen uygulamaya çağırıyoruz. Hayat kurtaran Karadeniz tahıl girişimine aracılık etme ve hem Ukrayna hem de Rusya tahılını dünya pazarına sunma yönündeki çalışmaları nedeniyle ABD, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'ye minnettardır. Girişimi canlandırmak için devam eden çabaları destekliyoruz.

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