Erdoğan Putin ile görüştü. Kremlin Erdoğan'ın destek verdiğini açıkladı

Paralı asker grubu Wagner’in darbe girişimi sonrası üst üste gelişmeler yaşanıyor. Wagner güçleri Rostov’u ele geçirdikten sonra Moskova’ya ilerliyor. Rus birlikleri ise Moskova ve çevresini kontrol altında tutmak için harekete geçti.

ERDOĞAN PUTİN'E DESTEĞİNİ DİLE GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşecek desteğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ayrı ayrı telefonda görüşüp ülkedeki durumla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede Rus lidere olan desteğini dile getirdi.