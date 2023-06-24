Zelenskiy, Putin ile dalga geçti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanına ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendi silahlandırdığı gruplar tarafından kuşatma altında olduğunu bildirdi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Rus propagandasının yalanları gizlemeyeceğini savundu. Zelenskiy, “Rusya’nın zayıflığı ortada. Rusya, askerlerini ve paralı askerlerini topraklarımızda tuttuğu müddetçe daha sonra bunların hepsi kendine daha fazla kaos, acı ve sorun olarak geri dönecek. Bu da apaçık ortada. Ukrayna, Avrupa’yı Rus kötülüğünden ve kaosun yayılmasından koruyabilir. Dayanıklılığımızı, birliğimizi ve gücümüzü koruyoruz. Bütün komutanlarımız, bütün askerlerimiz ne yapacaklarını biliyorlar. Ukrayna’ya zafer!” paylaşımında bulundu.

Putin’in kendi silahlandırdığı gruplar tarafından sarıldığını kaydeden Zelenskiy, “İnsanları hor gören ve yüz binlercesini savaşa gönderen Putin, kendi silahlandırdıkları tarafından Moskova bölgesinde kuşatma altında” ifadesini kullandı.