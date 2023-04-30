Erdoğan seçimi kaybederse ilk iş ne yapacak gazeteci Sedat Bozkurt açıkladı

Sedat Bozkurt, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrası yaşanabileceğini düşündüğü durumu okurlarıyla paylaştı.

Bozkurt, “Erdoğan seçimi kesin kazanacağına inanıyor, yanındakiler buna henüz ikna olmuş değiller. Çünkü Erdoğan seçimi nasıl kazanacağını da kimseyle paylaşmıyor. Ama aklının bir kenarında 'ya kaybedersem' seçeneği mutlaka bulunuyordur.

Erdoğan seçimi kaybederse ilk yapacağı iş Kılıçdaroğlu’nun bu yetkilerle ülkeyi yönetmesinin önüne geçmek olacaktır. Bunun ilk adımı olarak da parlamenter sisteme geçiş için anayasa değişiklik teklifini AKP olarak TBMM’ye sunacağını düşünüyorum. Hatta bunun ilk işaretini seçim beyannamesini açıklarken 'restorasyon' olarak da verdi. Bu sistem konusunda pazarlığa açığım demektir” diye yazdı.