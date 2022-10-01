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Erdoğan Şile'de Hazine arazisine konut yapılması için izin verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, içinde ormanlık alanların da bulunduğu Şile Çaybaşı’ndaki Hazine arazisini yapılaşmaya açan plan değişikliğine onay verdi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 10:51
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Erdoğan Şile'de Hazine arazisine konut yapılmasını onayladı

Erdoğan Şile'de Hazine arazisine konut yapılması için izin verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, içerisinde ormanlık alanların da bulunduğu Şile Çaybaşı’ndaki 29 bin metrekare büyüklüğündeki Hazine arazisini yapılaşmaya açan plan değişikliğini onayladı. 

Arazi, önceki imar planlarında spor ve turizm tesis alanı olarak ayrılmıştı. Onaylanan plan değişikliği ile bölgedeki villalara komşu arazinin büyük bir kısmı yüzde 30 yapılaşmalı 2 katlı konut alanı olarak tanımlandı. 

Maliye Hazinesi’ne ait olan ancak özelleştirme kapsamına alınan, İstanbul Şile Çayırbaşı Mahallesi 643 parseldeki arazi ile ilgili yapılan imar planı değişikliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu arazi, Özelleştirme İdaresi tarafından geçen yıl, yaklaşık 25 milyon TL muhammen bedel üzerinden satılarak özelleştirilmek istenmiş ancak satış yapılmamıştı.

Geçen yıl özelleştirilemeyen arazinin imar planı değiştirildi. Önceki planlarda, 29 bin metrekarelik arazinin yaklaşık 19 bin metrekaresi TT2 rumuzlu turizm tesis alanında, yine yaklaşık 5 bin metrekaresi spor tesis alanında, geri kalanı da yol, park ve konut alanında kalıyordu. Özelleştirme İdaresi’nin yaptığı plan değişikliği ile arazinin büyük bir kısmı yüzde 30 yapılaşmalı 2 katlı konut alanına alındı. Arazinin geri kalan kısmı belediye hizmet alanı, park ve yol alanı olarak ayrıldı.

Söz konusu parselin bitişiğinde bahçeli havuzlu “Soytez Vadi Evleri” isimli villalar bulunuyor. Söz konusu villalar, 2012 yılında ortalama 300 bin TL üzerinden pazarlanmıştı. Dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre her bir villanın fiyatı yaklaşık 3 milyon TL ediyor. 

BODRUMDA ÇOK SAYIDA PARSEL SATILDI

Özelleştirme İdaresi ayrıca, birçoğu Bodrum Gökçebel’de olmak üzeri birçok parselin daha satışını yaptı. Gökçebel’deki arazileri 3 ayrı grup halinde satışa çıkaran Özelleştirme İdaresi, en büyük grupta yer alan parselleri toplam 246 milyon 500 bin TL muhammen bedelle İzmir Girişim Grubu Gayrimenkul Turizm Teknoloji Sportif Yatırım AŞ’ye sattı. İkinci gruptaki parselleri ise 210 milyon 500 bin TL’ye Yonpaş Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Tic. AŞ alırken, üçünce gruptaki parseli de Mui İnşaat Turizm San. Ve Tic. AŞ'ye satıldı.

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Yurttas
1.10.2022 11:05
Nerde cikar orada milletin malını parsel parsel satmak,emlakçı AKP  
 
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