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Sosyal konut projesinin temel atma tarihi belli oldu. Bakan Kurum açıkladı

Sosyal konut projesinin temelinin atılacağı tarihi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı...

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 16:45
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Bakan Kurum açıkladı. TOKİ'nin sosyal konut projesinin temel atma tarihi belli oldu!

Sosyal konut projesinin temel atma tarihi belli oldu. Bakan Kurum açıkladı
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Milyonlarca vatandaşın başvurduğu ve sonucunu merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesinin temel atma tarihi belli oldu.

25 EKİM'DE TEMEL ATILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temellerini 25 Ekim'de 17 ilde atacaklarını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "25 Ekim'de tarihi bir gün yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızla 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.

İŞTE O İLLER

Bakan Kurum'un paylaştığı tabloya göre; Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak.

İşte o paylaşım:

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