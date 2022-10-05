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İstanbul bakın hangi konuda dünya lideri oldu. 150 şehir arasında ilk sıraya oturdu

İstanbul fiyat artışı konusunda dünyada ilk sırada yer aldı. İstanbul son bir yıl içerisinde yüzde 184.9'lük fiyat artışıyla 150 kent arasında zirve oturdu. Ankara yüzde 165.4 ile ikinci, İzmir yüzde 150.9 ile üçüncü sırada yer buldu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 15:38
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150 şehir arasında ilk sıraya oturdu. İstanbul bakın hangi konuda dünya lideri oldu

İstanbul bakın hangi konuda dünya lideri oldu. 150 şehir arasında ilk sıraya oturdu
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Dünya üzerindeki 150 kenti kapsayan konut araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul son bir yıl içerisinde yüzde 184.9'luk fiyat artışı ile  150 kent arasında zirvede yer alırken, Ankara yüzde 165.4 ile ikinci, İzmir yüzde 150.9 ile üçüncü sırada yer buldu.

İngiltere merkezli global danışmanlık firması Knight Frank verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2022 yılı ikinci çeyrek konut fiyatları endeksi belli oldu. Türkiye’den İstanbul, Ankara ve İzmir konut fiyat artışında zirveyi kaptırmadı.

KONUT FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

150 şehirden sadece 12’sinde konut fiyatlarında düşüş görülürken, Miami (yüzde 34), Halifax (yüzde 30.9), Dallas (yüzde 30.8), Phoenix (yüzde 29.7), Tallinn (yüzde 29.5), Atlanta (yüzde 26.3) ve Adelaide (yüzde 25.6) ilk üç sıraya takip ederek ilk on içerisinde yer alan kentler oldu. Ülkemizdeki kentlerin zirvede yer almasının en büyük nedeni artan enflasyon, inşaat maliyetleri ve arz eksikliği olarak tespit edildi.

SOSYAL KONUT PROJELERİ

Medya takip kurumu Ajans Press, konut araştırması ve konut satışlarının medya karnesini inceledi. Ajans Press’in Yazılı Basın, TV kanalları ve Web mecralarını incelediği araştırmada, 2022 yılı ikinci çeyreğinde konut satışları ile alakalı 46 bin 158 haber yansıması tespit edildi. Son zamanların en fazla haber olan konusu “sosyal konut projesi” ile alakalı ise 118 bin 190 haber içeriği medyada yer alarak son bir ay içerisinde en fazla haber olan konu oldu.

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