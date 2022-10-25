Erdoğan bu kez ev sahiplerini hedef aldı. Kiracılarına zulmettiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde yaptığı açıklamada kira fiyatlarındaki yüksek artışın yurttaşları mağdur ettiğini kabul etti. Suçu 'ev sahiplerine' atan Erdoğan, "Fırsatçı ev sahipleri kiracılarına zulmetti" ifadelerini kullandı.

"FIRSATÇILAR..."

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiçbir ekonomik ölçüyle kıyaslanamayacak artışlar vatandaşları mağdur etti. Fırsatçı ev sahipleri kiracılarına zulmetti, yüksek kiralar uyguladılar. Kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken arzdaki artışı temin edecek çalışmaları başlattık. Yüksek kira fiyatlarına vatandaşlarımızı ezdirmemek için cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık."

"VİZYON OLMAYINCA SAĞLIKSIZ YERLEŞİM ALANLARI ORTAYA ÇIKTI"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Bugün Gazi Başkentimiz Ankara'nın güzel ilçesi Sincan'da ülkemizin en büyük konut, işyeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni vesilesiyle birlikteyiz. Türkiye ikinci dünya savaşı sonrası plansız, programsız ve oldukça hızlı şehirleşme sürecine girmiştir. Köylerden ilçe ve il merkezlerine büyük şehirlere yönelen göçü yönetecek vizyon olmayınca sağıksız yerleşim alanları ortaya çıkmıştır.

Her tür depremde hep yüreklerimiz ağzımıza geldi. Nice kardeşlerimizi kaybettik, sağlıksız yapılaşmayla. Her deprem, sel ve heyelan bu gerçeği yüzümüze çarpmıştır. İzmir'de Malatya, Elazığ'da yaşadık. 1999 depreminin arından bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsa da ekonomik ve konforlu konut arzı yeteri kadar sunulamamıştır. Hükümete geldiğimizde TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı 43 bindi. Biz bugün bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Nereden nereye...

26 bin sosyal tesis inşa ettik. Başlattığımız son kampanyayla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır. 60 bin konutluk Esenler'de kentsel dönüşüm projesinin teslim töreninde heyecan ve sevince ortak olduk. Büyük konut atılımı ve kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaşması özel sektörü harekete geçirmiştir. 28,5 milyon konutun 13,5 milyonun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz."

"FIRSATÇI EV SAHİPLERİ KİRACILARINA ZULMETTİ"

"Dünyadaki gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiçbir ekonomik ölçüyle kıyaslanamayacak artışlar vatandaşları mağdur etti. Fırsatçı ev sahipleri kiracılarına zulmetti, yüksek kiralar uyguladılar. Kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken arzdaki artışı temin edecek çalışmaları başlattık. Yüksek kira fiyatlarına vatandaşlarımızı ezdirmemek için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık.”