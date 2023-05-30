Erdoğan tezahüratı yapan çocuğa ekmek vermediği iddia edilen fırıncı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Sultangazi’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahürat yapması nedeniyle bir çocuğa ekmek vermediği ve çocuğun yakınlarını da bıçakla tehdit ettiği iddia edilen fırın sahibi şüpheli K.Y.'nin hakkında açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığını duyurdu.

Erdoğan tezahüratı yapan çocuğa ekmek vermediği iddia edilen fırıncı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Sultangazi’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahürat yapması nedeniyle bir çocuğa ekmek vermediği ve çocuğun yakınlarını da bıçakla tehdit ettiği iddia edilen fırın sahibi şüpheli K.Y.'nin hakkında açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği bilgilere göre, 29 Mayıs günü Sultangazi ilçesinde işlettiği fırından ekmek almak isteyen çocuğa, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahürat yapmasını gerekçe göstererek ekmek satmadığı ve durumu sormak için gelen çocuğun yakınlarına da bıçak gösterip tehdit ettiği iddia edilen fırın sahibi şüpheli K.Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'bıçakla tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. Açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi. (ANKA)

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