Bakan Nebati ile yolcular arasında uçakta tartışma çıktı. ‘Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı hazmedin’

Ankara-İstanbul seferini yapan THY uçağında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile yolcular arasında rötar tartışması çıktı. Bazı yolcuların ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganları atarken Nebati ‘Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı hazmedin’ dedi.

Bakan Nebati ile yolcular arasında uçakta tartışma çıktı. ‘Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı hazmedin’

Türk Hava Yolları'nın Ankara-İstanbul uçuşunda hava şartları nedeniyle rötar yaşandığı duyuruldu. Ancak uçakta bekleyen bazı yolcular, rötarın sebebinin Bakan Nebati olduğunu düşünerek tepki gösterdi.

“SEÇİMİ AK PARTİ KAZANDI HAZMEDEMEDİN”

Yolcuların Nebati'ye yönelik tepkileri, uçakta gergin bir atmosfer oluşturdu. Bazı yolcuların "Hak hukuk adalet" sloganları attığı görüldü. Bu tepkiler karşısında Bakan Nebati, yolculara dönerek, "Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim" şeklinde bir cevap verdi.

Olay, uçaktaki diğer yolcular tarafından da kaydedilerek sosyal medyada yayıldı. Video ve görseller, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi tarafından paylaşıldı

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İran Milli Basketbol Takımı'na Türk antrenör Spor
İran Milli Basketbol Takımı'na Türk antrenör
Seçim kutlamalarında İYİ Partiliyi öldürenin savunması: Birkaç kadeh viski içmiştik, üzerime yürüyünce bıçakladım Güncel
Seçim kutlamalarında İYİ Partiliyi öldürenin savunması: Birkaç kadeh viski içmiştik, üzerime yürüyünce bıçakladım
Sakatlanan Johnny Depp konserlerini erteledi. İstanbul konseri olacak mı? Magazin
Sakatlanan Johnny Depp konserlerini erteledi. İstanbul konseri olacak mı?
Çin'de ortaya atılan iddia Müslümanları sokağa döktü Dünya
Çin'de ortaya atılan iddia Müslümanları sokağa döktü
Rıdvan Dilmen'in Erdoğan'la fotoğraf çekilmek için neden yarıştığı ortaya çıktı Spor
Rıdvan Dilmen'in Erdoğan'la fotoğraf çekilmek için neden yarıştığı ortaya çıktı
AKP'nin kutlamalarında dans eden bir kadın kendinden geçti Güncel
AKP'nin kutlamalarında dans eden bir kadın kendinden geçti
Profesörden korkutan uyarı: Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir Sağlık
Profesörden korkutan uyarı: Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir