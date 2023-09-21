Erdoğan, Türk–Amerikan İş Konseyi yemeğinde konuştu: OVP'den asla taviz vermeyeceğiz

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk-Amerikan İş Konseyi'nin (TAİK) programında açıklamalarda bulundu.

"OVP'den asla taviz vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Satın alma gücüne göre dünyanın 11. büyük ekonomisi, nominal olarak ise 17. büyük ekonomisiyiz. Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma konumunu sürdürüyor. Bu konumumuzu daha da perçinliyoruz" dedi.

ABD ile ticaret hedeflerinin 100 milyar doları yakalamak olduğunu belirten Erdoğan, "ABD ile ilişkilerimizi siyasi düzlemde ilerletirken, ekonomik anlamda da güçlendirmeliyiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD ile ticaret hedefimiz 100 milyar doları yakalamak. ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti.

ABD ile ilişkilerimizi siyasi düzlemde ilerletirken, ekonomik anlamda da güçlendirmeliyiz.

Türkiye olarak doğalgaz ve petrol aramaya yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık.

İstanbul Finans Merkezi'mizi hizmete açtık. Ülkemizi finans alanında global bir merkeze dönüştürmek istiyoruz.

OECD üyeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülkeyiz.

"DÖVİZ KURU DENGEYE KAVUŞUYOR"

Seçimler sonrasında ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Ekonomik büyümeden taviz vermeden maliye ve gelir politikalarının araçlarını uygulayarak, enflasyonu artıran unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Orta Vadeli Program ile öncelikli reform adımlarını belirledik.

Temel odağımız yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız sayesinde sürdürülebilir bir büyüme ikliminin tesisidir. Döviz kurumuzun dengeye kavuştuğunu görüyoruz.

"TÜRKİYE, YATIRIMCILARA GÜVENLİ LİMAN OLMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Türkiye siyasi istikrar, genç nüfus, modern lojistik altyapısıyla uluslararası yatırımcılara güvenli liman olmayı sürdürüyor. Geçen ay Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığımız ziyaretler kapsamında anlaşmalar imzaladık.

ABD ile savunma sanayisi alanındaki iş birliğimizin geliştirilmesinin önüne çıkarılan engellerin bir an evvel ortadan kaldırılmasını bekliyoruz."