Erdoğan 'Valiler Buluşması'nda konuştu. 'Son günlerde 28 Şubatvari müsamereler yapılıyor'

Erdoğan, son günlerde karşılarına çıkan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri bildiklerini söyleyerek, “Bunların gayesi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmak" ifadelerini kullandı.

“KIŞ KIŞLIĞINI GAVUR GAVURLUĞUNU ELBETTE YAPACAKTIR”

Erdoğan şunları söyledi,

2023 hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Erdoğan, hedeflerini adım adım hayata geçirdiklerini belirtti.

Türkiye Yüzyılı’nın devletin ve milletin ortak programı ve ortak hayalinin olduğunu söyleyen Erdoğan, ”Küresel krizlerin ürünü ekonomik dalgalanmaları, insanları devletlerine düşman etmenin aracı haline getirmeye çalışıyorlar. Kış kışlığını gavur gavurluğunu elbette yapacaktır, bize düşen görev milletimizi tuzaklara karşı uyanık tutmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine hep birlikte izin vermeyeceğiz.” İfadelerini kullandı.

“28 ŞUBATVARİ MÜSAMERELERİN GERİSİNDEKİ GÜÇLERİ DE HEVESİ DE GAYET İYİ BİLİYORUZ”

“Son günlerde karşımıza çıkan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri de hevesi de gayet iyi biliyoruz” diyen Erdoğan, “Bu bayat oyunların gayesi bizim asıl vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Türkiye, kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir" ifadelerini kullandı.