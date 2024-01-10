Flaş haber! Erdoğan'dan Mossad operasyonu açıklaması

Kaynak: AA
Flaş haber! Erdoğan'dan Mossad operasyonu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yıl dönümünde Mossad’a yönelik operasyona ilişkin, “Ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net şekilde vermiştir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97’nci Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri’nde açıklamalar yaptı.

Erdoğan MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’a yönelik operasyona ilişkin konuştu.

Erdoğan şöyle dedi:

Ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net şekilde vermiştir. Bu İsrail’i şaşırtmıştır.

Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kar bırakmaz. Türkiye Yüzyılında, teröre ve teröriste kesinlikle yer olmadığının bilinmesini istiyorum. Bilhassa 15 Temmuz gecesi 253 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cü hainlerin peşini bırakmamakta kararlıyız.” İfadelerini kullandı.

Devamında Erdoğan ise, “Her gün sınırlarımızdan yüzlerce kilometre ötede etkisiz hale getirilen bir caninin, alçağın haberini alıyoruz. Şehitlerin hesabını misliyle soruyoruz"

İster içeride ister dışarda olsunlar, isterlerse Fizan'a kaçsınlar, devletimizin nefesi sürekli teröristlerin ensesinde olacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “DEAŞ'ından FETÖ'süne PKK'sından DHKP/C'sine, milletimizi hedef alan hiçbir illegal yapıya hayat hakkı tanımayacağız" şeklinde konuştu.

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15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yaşayan yabancı uyrukluların, Mossad adına “uluslararası casusluk” faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla 15 kişi tutuklanmıştı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Mossad'la ilgili yeni bir çarpıcı bilgi aktarmıştı.

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