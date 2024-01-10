Erdoğan'ın taklidini yapan gençten İstanbul adayının belirlenmesi skeci. Bay Kemal detayını görünce kahkahayı basacaksınız

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ökkeş Bölükbaşı
Erdoğan'ın taklidini yapan gençten İstanbul adayının belirlenmesi skeci. Bay Kemal detayını görünce kahkahayı basacaksınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederk fenomen olan Muhammet Nur Nahya yeni bir video yayımlayarak İstanbul'da aday belirlemenin skecini yayınladı. Kılıçdaroğlu detayını görenler kahkahaya boğuldu.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini, hareketlerini ve yürüyüşünü taklit ederek fenomen olan Muhammed Nur Nahya’dan yine çok konuşulan bir video geldi.

‘Nahyabey’ lakaplı içerik üreticisi Nahya, bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayını belirmesini skeç haline getirdi.

Yahya yaptığı skeçte Murat Kurum'un adaylığına da gönderme yaptı ve Kılıçdaroğlu detayıyla herkesi güldürdü.

SİNAN OĞAN, KEMAL KILIÇDAROĞLU VE MURAT KURUM ADAYDI

Skeçte adaylar olarak Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer alması detayı dikkat çekti.

Adaylık isteyen Kılıçdaroğlu'nun "İntikam için geldim" sözleri sonrası yaşananlar izleyiciyi güldürdü.

Skeç Erdoğan’ın yardımcısına "Bu adaylarla çok zor olacak ya. Benim İstanbul için muradım o ki" derken Murat adlı kişinin gelip adaylık kağıdını almasıyla aday belli olmuş oldu.

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