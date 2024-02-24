Erdoğan 'Verilmiş sadakamız varmış'

Yerel seçimler için çalışmalarını sürdüren AKP bugün Sakarya’da miting düzenledi. Mitingte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan savunma sanayisinde atılan adımların devamının geleceğinin sinyallerini vererek, “Güçlü bir savunma sanayiine güçlü bir orduya sahip olmalıyız” ifadelerini kullandı.

“VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ”

14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerin hem katılım oranları hem de sonuçları itibari ile bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Erdoğan, “Millet olarak bugün geriye doğru baktığımızda nasıl bir badire atlattığımızı çok daha iyi anlıyoruz. Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz.

İşte bu kritik cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Sakarya'mız iradesine sahip çıkarak yine destan yazdı.” şeklinde konuştu.

“ÜLKENİNİN İKİNCİ BÜYÜK PARTİSİ KAVGA EDİYOR”

CHP’nin kendi içerisinde saç saça baş başa kavga verdiklerini ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu çiğnediklerini belirterek saç saça, baş başa kavga ettiklerini söyleyerek, “Milli mücadelede olduğu gibi 15 Temmuz'da da dimdik ayakta durarak hainlere geçit vermeyen bu şehir Türkiye Yüzyılı'nın da yükselen yıldızıdır.

Türkiye'nin demokrasi, adalet ve kalkınma mücadelesinin her safhasında sizler yanımızda oldunuz. Bir dönem bizimle birlikte olup da sonra yolunu ayıranların veya yolunu kaybedenlerin aksine Sakarya istikametini hiç bozmadı.

Aynı şekilde Sakarya ülkeye eser kazandırmak, millete hizmet etmek için çalışması gereken muhalefetin oyunlarına da hiç gelmedi. İşte sizler de takip ediyorsunuz, ülkenin ikinci büyük partisi işi gücü bırakmış kendi içinde saç saça, baş başa kavga ediyor.

Dün Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardığı genel başkanlarını çiğneyip geçtiler. Onun yanında cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin ise yarın ne olacakları belli değil.” ifadelerini kullandı.