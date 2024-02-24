Erdoğan'ın mitinginde şok pankart. Apar topar kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Mitingde Filistin'e saldırılarını ve işgali sürdüren İsrail'e ilişkilerin kesilmesini istendi. Miting alanında "İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın" pankartı açıldı.

PANKARTA EL KOYULDU

Gazete Duvar’ın aktardığına göre, Açılan pankartın ardından pankartı açanların yanına gelen ve polis olduğu tahmin edilen bazı kişiler pankarta el koydu.

Öte yandan Erdoğan, muhalefetin 31 Mart Yerel Seçimleri için siyasi rant paylaşımı yaptığını, kendilerinin ise bu vizyonu hayata geçireceklerini söyledi.

“31 MART’TA SANDIKTA DESTEĞİ, MUHALEFETİN YAPTIĞI GİBİ SİYASİ RANT PAYLAŞIMI DEĞİL İŞTE BU VİZYONU HAYATA GEÇİRME İRADESİYLE TALEP EDİYORUZ”

Erdoğan, “Ülkemizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile mahalli idarelerde de dünyanın en üst ligine çıkarmak istiyoruz. Milletimizden 31 Mart’ta sandıkta desteği, muhalefetin yaptığı gibi siyasi rant paylaşımı değil işte bu vizyonu hayata geçirme iradesiyle talep ediyoruz. Seçim akşamı Sakarya ile birlikte Türkiye haritasını Cumhur İttifakı’nın renkleriyle boyamaya var mıyız?” ifadelerini kullandı.