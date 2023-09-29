Erdoğan’a çok önemli çağrım

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı için dedi ki;

-"Süper Kupa için uğraşıyoruz. Allah'tan mani olmazsa, 30 Aralık gibi oynatmak istiyoruz. Şu anda iki ülke var görüştüğümüz. Suudi Arabistan ve Abu Dabi. Türkiye'de olmayacak.

Daha kesinleşmediği için bir şey söyleyemiyorum.

Bunlar istiyorlar ama birtakım ekonomik şeyler konuşuyoruz.

Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynanmasını istiyor. Benim amacım kulüplere ek gelir sağlamak."

Birincisi;

Mehmet Büyükekşi’ye koskocaman bir yuh…

Kabul ettikleri için

İkincisi:

Fenerbahçe başkanı Ali Koç’a koskocaman bir yuh…

Üçüncüsü;

Galatasaray başkanı Dursun Özbek’e koskocaman bir yuh…

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 100. Yılında bu çarpık fikri kim kafalarına soktuysa;

Atatürk ilke ve devrimlerine, laik, demokratik, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılının anlamını kavrayamayan zihinsel engellidir.

Sarı Kırmızımızı,

Sarı Lacivertimizi ve

Kırmızı Beyaz al bayrağımızı cumhuriyetimizin 100. Yılında örneğin;

Samsun’da,

Sivas’ta,

Erzurum’da,

Ankara’da neden dalgalandırmayalım?

Ankara’mızda yıkılan 19 Mayıs stadımızın yerine hâlâ bir stat yapılmadı, neden?

Türkiye’mizin 100. Yılında;

Neden Suudi Arabistan?

Neden Abu Dabi?

Neden milyonlarca Türk vatandaşımızın yaşadığı Almanya değil?

Neden “15 Temmuz’un şerefsizleri” denilen Arap ülkeleri?

Fenerbahçe’min ve Galatasaray’ımın başkanları şu sloganı asla unutmayın;

“Güven kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim…”

Soruyorum size;

Para kazanmanız mı önemli cumhuriyetimizin 100. Yılı Süper Kupasını müzenize götürmek mi önemli?

Türkiye’mizin 100. Yılında;

Hem federasyon hem iki güzide kulübümüz böyle bir hatayı nasıl yaparlar.

O Fenerbahçe’m ki;

116 yıl önce 3 Mayıs 1907’de kuruldu.

3 Mayıs 1918’da Ordu Komutanı Mustafa Kemal’in ziyareti ile şereflendirildik.

Son Genel Kurulumuzda stadımıza oy birliği ile Atatürk adı verilmesini onurla karara bağladık.

O Galatasaray’ım ki;

117 yıl önce 20 Ekim 1905’te kuruldu.

Cumhuriyetimizin ilanından önce kurulan,

Türkiye’nin kurtuluş ve kuruluşuna tanık olan asırlık çınar iki değerli kulübümün başkan ve yönetim kurullarına diyorum ki;

Bu kararınızdan hemen vazgeçin…

TFF Başkanı canlı yayında diyor ki;

“Benim bütün amacım kulüplerimize katkı sağlamak, eğer yaparsak burada olmanın çok daha fevkinde olacak.”

Başkanlar Büyükekşi’ye, Koç’a ve Özbek’e diyorum ki;

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları dünyayı başınıza yıkarlar.

Sokağa çıkamazsınız, taraftarlarımızın yüzlerine bakamazsınız.

Bu karardan acilen vazgeçin. Hatta Aralık ayında da değil 29 Ekim haftasında oynanması için de hemen bir araya gelin.

Son çare olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a diyorum ki;

Hemen devreye girin ve bu hatalı kararı engelleyin.

Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye’de kozlarını paylaşsınlar Süper Kupa için…