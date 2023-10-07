Erdoğan’a MHP gibi biat etmeyiz…

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettim ama sorulara geçmeden önce hemen sehpanın üzerinde gördüğüm şu terazinin fotoğrafını çektim.



Ve hemen sordum.

-Sayın Kılıçdaroğlu daha önce bu terazi yoktu. Üzerinde yazılar var okumadım ama nedir bu terazinin sırrı?

Kılıçdaroğlu dedi ki;

“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 temel ilkesinin her biri bu terazinin iki kefesinde üçer olarak yer almaktadır.

1927'de cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik ve milliyetçilik olarak tanımlanan dört ilkeye, 10-18 Mayıs 1931 tarihlerindeki üçüncü parti kurultayında devletçilik ve inkılapçılık ilkeleri eklenerek "altı ok" kavramı CHP’nin temel ilkesi oldu.

1933'te kullanılmaya başlayan bu simge Türkiye’mizin önemli eğitimcilerinden İsmail Hakkı Tonguç tarafından tasarlanmıştır…”

-Sordum: Bu teraziyi siz mi yaptırdınız?

Kılıçdaroğlu dedi ki;

“Hayır. Paşabahçe, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 100. Yılı nedeniyle tam 2023 adet yaptırıp bir tane de bana gönderdi.

Biliyorsunuz İstanbul’un Paşabahçe semtinde Atatürk'ün Türkiye'de cam sanayisini kurma ve geliştirme talimatları doğrultusunda 1935 yılında kurulan cumhuriyetimizin abide kuruluşlarındandır Paşabahçe.

Terazi Adalet’i, içindeki 6 ağırlık da 6 okumuzu temsil ediyor.

Adalet Terazisi’nde yer almasının anlamı da şudur:

Bir kefesinde; Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik,

Bir kefesinde; Milliyetçilik, Devletçilik ve İnkılapçılık yer alıyor.

Adalet Terazisinde bu önemli ilkelerinin eşit sayıda yer alması ve dengeyi sağlaması CHP’nin dengeli Adalet anlayışının harika sembolü olmuş.

Orhan Bey, bir sanat eseri olan bu Adalet Terazisini tasarlayan ve 2023 adet üreten Paşabahçe emekçilerine sizin aracılığınız ile bir kez daha teşekkürlerimi gönderiyorum.”

Adalet Terazisinin fotoğrafını Altı Ok bayrağı önünde çekmeyi önererek işte bu fotoğrafı da görüntüledim:



Ve günün gündemini de sordum: Yeni Anayasa için katkı verir misiniz?

Kılıçdaroğlu dedi ki;

“Anayasanın değişmeyen maddesi mi kaldı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anayasadaki hangi maddelerden şikâyetçi?

Ne istedi ki yapamadı?

Anayasa hükümlerini uygulamıyor ki.

Erdoğan samimi mi? Hayır.

Erdoğan gerçekten adaletten yana mı? Hayır.

Erdoğan gerçekten de demokrasiden yana mı? Hayır.

Erdoğan’ın önce Anayasa hükümlerine uyması lazım.”

-Sordum: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş basın toplantısında yeni anayasa için dedi ki, “Bürokratik oligarşi dediğimiz, seçilmişler yerine atanmışların, millî irade yerine belli seçkin zümrelerin iradesini esas alan bir anayasa dizayn edildi. Güçler ayrılığı, güç birliği olmalı…”

Kılıçdaroğlu dedi ki;

“Sarayın atanmış memurları bakan adıyla seçilmişlerin üzerinde değil mi? Bu bürokratik oligarşinin ta kendisidir bugünün itirafıdır.

‘Güçler ayrılığı, güç birliği olmalı…’ demek de bugünün itirafıdır…

Demek ki yeni anayasa diye hak ve özgürlükleri kısıtlayacak hükümlerle ilgili hükümleri de tek adama vermeyi hedefliyorlar.

Erdoğan 'muhalefeti nasıl kandırırız?' arayışında.

Biz MHP gibi biat etmeyiz…”

-Sordum: Cumhurbaşkanı ya da Meclis Başkanı ile görüşür müsünüz?

Kılıçdaroğlu dedi ki;

“Anayasayı tanımayan Erdoğan ile görüşmem ama Meclis Başkanı ile görüşeceğim.”