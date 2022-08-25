Rizeli Teyze: Allah Erdoğan'a oy vermemin hesabını soracak. Bütün Rize bu teyzeyi konuşuyor

80 yaşındaki Rizeli Melahat Alişan’ın sözleri sosyal medyada gündem yarattı. Paylaşılan videoya büyük beğeni ve yorum geldi.

Sosyal medyada Rizeli Melahat Alişan’ın videosu paylaşıldı. Paylaşılan videoda Rizeli Alişan, "Bizi rezil rüsva ettiler" diyerek isyan etti.

Rizeli Melahat Ertaş Alişan, videoda yaşadıklarını anlatırken yapılanlara isyan etti.

Rizeli Melahat Alişan, "Erdoğan'a oy verdim, Allah bana bunun hesabını soracak. Çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

Rizeli Melahat Alişan, "Ben hakkımı hukukumu dünyada onlara helal etmem." dedi.

Rizeli Melahat Alişan, "Pişman değilim hapse de atsınlar." dedi.

Rizeli Melahat Alişan şöyle devam etti:

"Ben Tayyip Erdoğan'a verdim. Açık açık da söylüyorum. Bu elim sağ elim var ya Allah bunun günahını bana soracak. Sen kimseyi dinlemedin Melahat da ona niçin verdin? diye." dedi.