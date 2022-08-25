25 Ağustos 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rizeli Teyze: Allah Erdoğan'a oy vermemin hesabını soracak. Bütün Rize bu teyzeyi konuşuyor

Rizeli Teyze: Allah Erdoğan'a oy vermemin hesabını soracak. Bütün Rize bu teyzeyi konuşuyor

Rize Fındıklı'da yaşayan Melahat Ertaş Alişan'ın söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Rizeli Alişan "Erdoğan'a oy verdim, Allah bana bunun hesabını soracak." dedi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:03
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:11
Takip Et

Erdoğan'a oy veren Rizeli Teyze: Allah Erdoğan'a oy vermemin hesabını soracak

Rizeli Teyze: Allah Erdoğan'a oy vermemin hesabını soracak. Bütün Rize bu teyzeyi konuşuyor
+
Aa
-

80 yaşındaki Rizeli Melahat Alişan’ın sözleri sosyal medyada gündem yarattı. Paylaşılan videoya büyük beğeni ve yorum geldi.

Sosyal medyada Rizeli Melahat Alişan’ın videosu paylaşıldı. Paylaşılan videoda Rizeli Alişan, "Bizi rezil rüsva ettiler" diyerek isyan etti. 

Rizeli Melahat Ertaş Alişan, videoda yaşadıklarını anlatırken yapılanlara isyan etti.

Rizeli Melahat Alişan, "Erdoğan'a oy verdim, Allah bana bunun hesabını soracak. Çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı. 

Rizeli Melahat Alişan, "Ben hakkımı hukukumu dünyada onlara helal etmem." dedi.

Rizeli Melahat Alişan, "Pişman değilim hapse de atsınlar." dedi.

Rizeli Melahat Alişan şöyle devam etti: 

"Ben Tayyip Erdoğan'a verdim. Açık açık da söylüyorum. Bu elim sağ elim var ya Allah bunun günahını bana soracak. Sen kimseyi dinlemedin Melahat da ona niçin verdin? diye." dedi. 

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sedat
25.08.2022 19:15
Tabi ki soracak bizde hakkımızı helal etmeyeceğiz...  
 
Halil
25.08.2022 19:06
Soracak tabi  
 
Murat fırat
25.08.2022 18:14
Allah sağlık uzun ömürler versin anacığım ellerinden hürmetle öperim  
 
TÜM YORUMLAR (9)
﻿
Günde 1000$ kazanmak için hemen tıkla!
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
1
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
2
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
3
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
4
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
5
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
6
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
7
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu Vatan Emniyette görüntülendi
﻿Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu Vatan Emniyette görüntülendi
﻿Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu Vatan Emniyette görüntülendi
﻿Beşiktaş Dele Alli'yi resmen açıkladı
﻿Beşiktaş Dele Alli'yi resmen açıkladı
﻿Beşiktaş Dele Alli'yi resmen açıkladı
﻿Samsun'da 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi
﻿Samsun'da 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi
﻿Samsun'da 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi
﻿Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
﻿Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
﻿Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
﻿Bursa’da servis ücretlerine dev zam
﻿Bursa’da servis ücretlerine dev zam
﻿Bursa’da servis ücretlerine dev zam
﻿Çin'e ait 15 savaş uçağı ve 4 gemi Tayvan çevresinde görüldü
﻿Çin'e ait 15 savaş uçağı ve 4 gemi Tayvan çevresinde görüldü
﻿Çin'e ait 15 savaş uçağı ve 4 gemi Tayvan çevresinde görüldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.