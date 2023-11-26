Erdoğan’da ‘İstanbul Sözleşmesi’ çıkışı: Marjinal grupların ve sapkın akımların istismar malzemesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2024 Yılı Faaliyet Planı'nı paylaştı.

Erdoğan, "Planın titizlikle uygulanmasında devletimizin tüm kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarımızın ve milletimizin her bir ferdinin gerekli hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi yüceltme ve güçlendirme mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

“MARJİNAL GRUPLARIN VE SAPKIN AKIMLARIN İSTİSMAR MALZEMESİ…”

İstanbul Sözleşmesi'ni de hedef alan Erdoğan, "Marjinal grupların ve sapkın akımların istismar malzemesi haline gelen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin, kadınların hakları ve onlara yönelik şiddetle mücadeleye en küçük bir olumsuz etkisi olmamıştır. Çünkü mücadelenin asıl somut araçları, 6284 sayılı Kanun başta olmak üzere hukukumuza derç ettiğimiz mevzuat ile zihinlerde gerçekleştirdiğimiz dönüşümdür. Gelenek-göreneklerimizin arkasına saklanarak kadınları ezen, onları hor-hakir gören taassupla da kararlı bir mücadele yürüttük" dedi.

"KADINI, ERKEĞİ, GENCİ VE YAŞLISIYLA TAM BİR DAYANIŞMA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı" için yürüttükleri çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Elbette kanunun mahiyetinde ve uygulanmasında sorunlar varsa çözecek, eksikler varsa giderecek, daha da güçlendirilmesi gereken unsurlar varsa gereğini mutlaka yapacağız. Nitekim bu amaçla mevzuatımızı sürekli geliştiriyoruz, yeniliyoruz. Bu çerçevede, 2006 yılında yayımladığımız çocuk ve kadınlara yönelik şiddete ve cinayetlere karşı alınacak tedbirlerle ilgili genelgeyi, bugün yayımladığımız yeni bir genelgeyle güncelledik. Yeni genelgemizle kurduğumuz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunun da Türkiye Yüzyılı'na yakışır çalışmalar yürüteceğine inanıyorum. Kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla tam bir dayanışma içinde mücadele ederek, Allah'ın izniyle 'şiddetsiz bir Türkiye'yi' inşa edeceğiz."