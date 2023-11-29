Erdoğan: Bugün bir başlık atıyorum. ‘Yeniden İstanbul’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yerel seçimle ilgili de konuştu. Erdoğan, “Gençler unutmayın bugün bir başlık atıyorum; Yeniden İstanbul" ifadelerini kullandı.

“YENİDEN İSTANBUL”

Kabine üyelerimize özenip kendilerince bazı atamalar yapmışlar. Bunların ortada fol yok yumurta yokken gelin güvey olma sevdasını 14-28 Mayıs seçimlerinden hatırlıyoruz. O zaman da erken gaza gelip kendilerini komik duruma düşürmüşlerdi. Hızlarımıza yetişebilirlerse bizden öğrenecekleri çok şey var. Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne kasaba.

Rakiplerimizin karşımızdakiler değil asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Gençler unutmayın bugün bir başlık atıyorum; yeniden İstanbul...

Bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akılla mücadele ediyoruz. Seçim takvimimiz işliyor. 4 ay sonra yapılacak seçimle ilgili çalışmaları kendi önceliklerimize göre yürüteceğiz. Belediye başkan adaylıkları için başvurular sona erdi. Elektronik ortamda illerimizin temayül yoklamalarını yaptık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile görüşmelerimiz ilerliyor.

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Erdoğan muhalefeti de hedefe aldı. Erdoğan şöyle dedi:

Bizim gündemimizde sadece ülkeye millete hizmet var. Muhalefetin gündeminde ise bolca ayak oyunu kimin kimi hançerlediği var. Muhalefette bolca ayak oyunu var. Bizim gündemimizin en başında Türkiye Yüzyılı'nın inşası varken, onların gündeminde bölücü örgütün emrinde olanlarla Meclis'te nümayiş yapmak var. Ne Türk siyaseti ne de Türk demokrasisi böyle bir manzarayı asla hak etmiyor. Milletimiz iktidarı denetleme görevi verdiği muhalefetin pembe dizileri aratmayan hançer siyasetinden artık bıktı usandı. Vatandaş adlarını duymak, yüzlerini görmek dahi istemiyor. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra biraz umutlanmıştık. Belki hatalarını anlarlar demiştik ancak batı cephesinde değişen hiçbir şey olmadı.

Ağır yenilginin tüm faturasını cumhurbaşkanı adaylarına kestiler. Şimdi de devletin bakanlıklarını dağıttıkları gizli mutabakat konusunda aynı taktiği uyguluyorlar. Haberimiz yoktu diyerek kirli pazarlıklardan kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Utanmasalar seçim gecesi söyledikleri 'kazanıyor' yalanını da inkar edecekler. Ama video o kadar güzel bir alet ki, bunlara manevra fırsatı vermedi. CHP'de genel başkanlık koltuğundaki şahıs değişti ama siyaset yapışı değişmedi.