Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Gazze için yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan irleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze için yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde bir telefon görüşmesi gösterdi.

Görüşmede İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.

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ERDOĞAN: İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU FÜTURSUZCA ÇİĞNEMEYE DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Guterres’e,İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100’ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileterek Guterres’in Refah Sınır Kapısı’nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.

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