Erdoğan’dan Ahıska Türklerine: Türk vatandaşlığınız için süreci hızlandırıyoruz

Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinde bulunan Türkevi'nde Ahıska Türklerine hitap eden Erdoğan "Kendilerinin yıllardır hasretle beklediği Türk Vatandaşlığını sağlamaları için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz." dedi.

Erdoğan’dan Ahıska Türklerine: Türk vatandaşlığınız için süreci hızlandırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinde bulunan Türkevi'nde Ahıska Türklerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"1944 yılında maruz kaldığınız sürgünle birlikte büyük acılar çektiniz, nice badireler atlattınız. Sürgünde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum.

Ahıska Türkleri sürgünle birlikte dünyanın 9 farklı ülkesine yayılmış, yıllar boyunca zorlu şartlar altında yaşamıştır. Ama onca zorluğa rağmen kimliklerini korumayı kültürel miraslarını gelecek kuşaklara aktarmayı başarmışlardır. Nereden olursa olsunlar Ahıska Türklerinin yürekleri Türkiye ile birlikte atmıştır. Bu anlayışla Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz. Ukrayna’da olaylar başladıktan sonra hemen bu ülke makamlarıyla temasa geçerek Ahıskalı vatandaşlarımızı Türkiye’ye getirdik. Bu şekilde ülkemize gelen Ahıska Türkü sayısı 4 bini buluyor.

Gerek YTB gerekse TİKA’nın yürüttüğü çeşitli projeleri takdirle karşılıyoruz. Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz. Kendilerinin yıllardır hasretle beklediği Türk Vatandaşlığını sağlamaları için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz.

2022 yılından bu yana 820 soydaşımız, Türk vatandaşlığını kazandı. İşlemleri devam eden 578 soydaşımız için de çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız.

Bizden önce vatandaşlık verilen Ahıska Türkü sayısı oldukça sınırlıydı. Bizim dönemimizde bu rakam 60 bini geçti.

ABD’deki diğer Türk ve Müslüman sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinizi güçlendirmenizde fayda görüyorum. Son dönemde artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı karşısında birlikte hareket etmeniz gerekiyor."

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