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Erdoğan Bakan Muş'un imzasını beğenmedi: O ne biçim imza ya! İmzayı değiştir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TDT Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyerek, "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir." dediği duyuldu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 14:55
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Erdoğan'dan Bakan Muş'a: O ne biçim imza ya! İmzayı değiştir

Erdoğan Bakan Muş'un imzasını beğenmedi: O ne biçim imza ya! İmzayı değiştir...
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyerek, "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir." dediği duyuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katıldı.

Burada yer alan görüntüde Erdoğan'ın yanında bulunan Bakan Muş'un imzasına bakarak beğenmediği ve "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir." dediği duyuldu.

Bakan Muş'un imzası şu şekilde:

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