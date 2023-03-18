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  • Ünlü gazeteci Akın Sel paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmine yazılan ‘Topunuz Gelin’ sloganı tepki çekti

Ünlü gazeteci Akın Sel paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmine yazılan ‘Topunuz Gelin’ sloganı tepki çekti

Gazeteci Akın Sel sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa tepki göstererek “Ne bu şimdi? Topunuz kim? Bu nasıl ayrımcılık?” diye sordu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 21:56
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Ünlü gazeteci Akın Sel paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmine yazılan ‘Topunuz Gelin’ sloganı tepki çekti

Ünlü gazeteci Akın Sel paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmine yazılan ‘Topunuz Gelin’ sloganı tepki çekti
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Gazeteci Akın Sel twitter’da yayınladığı Şanlıurfa havaalanı çıkışındaki reklam panosunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmine yazılan “Topunuz Gelin” yazısına tepki gösterdi.

Akın Sel paylaşımında “Bu fotoğrafı yeğenim Alper Sel çekti.. Ş.Urfa havaalanı çıkışı.. Ne bu şimdi? Topunuz kim? Bu nasıl ayrımcılık? T.C ve halkı vardır bu topraklarda.. Dil, din, ırk ayrımı olmadan yaşayan.. Bu reklamı hazırlayanı araştırmak lazım kim acaba? Kime hizmet ediyor? Ülkeye mi yoksa!!” ifadelerini kullandı.

 

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