Ahmet Hakan’ı ‘Ya Erdoğan görürse’ korkusu sardı. 'İnsan içine çıkarılacak gibi değil'

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a verdiği imza tepkisini taşıdı. Bakan Muş’un imzasının çok kötü olduğunu belirten Hakan “Muş’un imzasına bu tepkiyi gösteren Erdoğan, benim imzayı görse ne yapardı acaba? Düşünmek bile istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’ın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Hayatta başaramadığım çok iş var. En başaramadığım iş ise şu: Şöyle janjanlı, cakalı, afili, artistik bir imza çakmak. İmzam öyle kötü, öyle utanılası, öyle abuk sabuk, öyle şekilsiz, öyle kılıksız ki... Anlatamam. İnsan içine çıkarılacak bir imza değil. Sahip çıkılacak bir imza da değil. Şöyle bir baktım Mehmet Muş’un imzasına.. Benim imzamın yanında ordinaryüs imzası gibiydi. Muş’un imzasına bu tepkiyi gösteren Erdoğan, benim imzayı görse ne yapardı acaba? Düşünmek bile istemiyorum."