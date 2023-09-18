Erdoğan'dan Elon Musk'ın oğluna: Topla arası iyi mi, pişşt, X X

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elon Musk’ın oğlu X’e futbol topu hediye ettiği anlar gündem oldu: Erdoğan'ın, “Topla arası iyi mi, pişşt, X, X” sözleri gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Elon Musk'ın oğluna: Topla arası iyi mi, pişşt, X X

Editör: Serhat AĞA

BM 78. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde liderler ve iş insanları ile temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Tesla'nın sahibi Elon Musk ile de bir araya geldi. Musk'ın oğlu X'e bir top hediye eden Erdoğan'ın, X ile kurmaya çalıştığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Kurmaya çalıştığı diyalog esnasında Elon Musk'a, "Topla arası iyi mi?" diye soran Erdoğan, ardından Elon'un oğlu X'e, "Pişşt, X X" diye seslendi.

An be an kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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