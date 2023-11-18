Erdoğan’dan Filistin açıklaması. 'Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor'

Erdoğan, sosyal medya hesabından Filistin'e ilişkin açıklamada bulundu.

KAYNAK: DHA
Erdoğan’dan Filistin açıklaması. 'Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık hemen hemen her konuda Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor. Biz de milletimizden aldığımız güçle Türkiye'nin itibarına yakışır çıkışlar yapıyoruz" dedi.

Erdoğan, kendi sosyal medya hesabından Filistin’e verile destek alakalı açıklamalarda bulundu. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Türkiye'nin haklı Filistin davasına tam desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor. Bizler tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna uygun hareket ediyoruz. Niyetimiz halis olduğu için ortaya koyduğumuz tezlerin haklılığına itibar da o derecede artıyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN NE DEDİĞİNE TÜM DÜNYA BAKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi'nde de yine bu itibarın sonuçlarını gördük. Zirvenin sonuç bildirgesini bizim önerilerimiz ve tezlerimiz şekillendirdi. Bunu son derece kıymetli buluyorum. Artık hemen hemen her konuda Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor. Biz de milletimizden aldığımız güçle Türkiye'nin itibarına yakışır çıkışlar yapıyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi'nde de yine bu itibarın sonuçlarını gördük. Zirvenin sonuç bildirgesini bizim önerilerimiz ve tezlerimiz şekillendirdi. Bunu son derece kıymetli buluyorum. Artık hemen hemen her konuda Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor. Biz de milletimizden aldığımız güçle Türkiye'nin itibarına yakışır çıkışlar yapıyoruz" dedi.

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