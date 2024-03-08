Erdoğan'dan Hamas açıklaması.'Terör örgütü değildir direniş hareketidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy’de bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen TÜGVA Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Hamas’ın terörist olmadığını, bir direniş hareketi olduğunu İsrail’in ise “hırsız” olduğunu söyledi.

Erdoğan, Gazze'ye yönelik yapılan yardımları sürdürdüklerini ifade ederek “Her kim orada ne işimiz var diyorsa ya cahildir ya da beşinci kol faaliyeti içerisindedir" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetiminin yalancı olduğunu söyleyen Erdoğan, “İsrail yönetimi ve yerleşimcisiyle her türlü melaneti işleyen yalancı, kibirli ve kirli bir zihniyetin hakimiyeti altındadır. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi faşisttir. Dün üstün ırk iddiasıyla yahudiler başta olmak üzere pek çok kesimi yok etmek isteyen Nazi kafası bugün İsrail yönetimdedir” ifadelerini kullandı.

“HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR DİRENİŞ HAREKETİDİR"

İsrail’in pusulasını emperyalizme çevirdiğini söyleyen Erdoğan, “Eğer Hamas bunlar bunların dediği gibi teör örgütü olsaydı reklamını en çok kendileri yapardı. Hamas dedikleri gibi olsaydı. Hamas bunalrın dediği gibi bir terör örgütü değildir, bir direniş hareketidir. Türkiye olarak Gazze'de yaşanan zulmün sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Gazze’de ne işiniz var? Soruları geldiğini belirterek, “Her kim orada ne işimiz var diyorsa ya cahildir ya da beşinci kol faaliyeti içerisindedir” ifadelerini kullandı.