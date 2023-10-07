Erdoğan’dan Hamas ve İsrail açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas’ın saldırısı sonrası İsrail’in başlattığı operasyonla ilgili açıklama yaptı. AKP’nin olağanüstü kongresinde konuşan Erdoğan taraflara itidal çağrısı yaptı.

Erdoğanın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin karşısında durmaya devam edeceğiz.

Bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.”