Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması. Doğru buluyorum

Erdoğan’ın İsrail-Filistin çatışmasında izlediği politikayla ilgili yorum yapan Muharrem İnce politikayı desteklediğini söyledi.

Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması. Doğru buluyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde “Türkiye’de Eğitim” adlı programa katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU YORUMU

Muharrem İnce, İsrail ve Filistin arasında çatışmaya ilişkin soru üzerine, “Ne Filistinlilere haksızlık edin ne de kendimize. Mesela, Rusya Ukrayna savaşında Kılıçdaroğlu’nun çıkıp açıkça çıkıp Ukrayna’dan yana tavır koymasını doğru bulmuyorum" dedi.

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"ERDOĞAN'IN POLİTİKASINI DOĞRU BULUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın denge politikasını doğru bulduğunu belirten İnce, "Ben bu ülkenin yerli ve milli bir adamıyım, ben Cumhuriyetin bir öğretmeniyim. Ben ülkem için doğru işler yapmak istiyorum. Ben İHA ve SİHA’ları destekliyorum. Ermenistan Azerbaycan savaşında Azerbaycan’a yardım edilmesini destekliyorum. Libya’da olunmasını destekliyorum" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas’ın saldırısı ve İsrail’in Gazze’ye operasyonu hakkında konuştu. Erdoğan, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Erdoğanın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin karşısında durmaya devam edeceğiz.

Bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.”

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